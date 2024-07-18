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Samandağ'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, patpat ile otomobil çarpıştı. Kazada patpatta bulunan 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patpatta yolculuk yapan kişilerin havaya uçtuğu anlar görülüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada patpatta bulunan 2 kişinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 31 ABP 026 plakalı otomobil ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat ve otomobil sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anında patpatta yolculuk yapan 2 kişinin havaya uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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