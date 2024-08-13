Samandağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Samandağ ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan uçtu. Yoldan çıkıp uçurumdan uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY