Samandağ'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. 31 EJ 910 plakalı otomobil, yabancı plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY