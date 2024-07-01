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Samandağ'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. 31 EJ 910 plakalı otomobil, yabancı plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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