Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. T.B. idaresindeki 31 RK 111 plakalı otomobil, S.S. idaresindeki 01 DUE 60 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY