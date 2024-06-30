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Samandağ'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Mağaracık Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.M. ile motosiklette bulunan Okan Ördek ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Okan Ördek kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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