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Samandağ'da Mahsur Kalan Yavru Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Samandağ'da Mahsur Kalan Yavru Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olan köpekler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yağmur suyu gideri balçık nedeniyle kapandı. Yağmur suyu giderine giren yavru köpekler, mahsur kaldı. Köpeklerin giderde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucundan mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı. Kurtarılan köpeklerin sağlık durumu iyi olması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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