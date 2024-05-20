Samandağ'da kamyonet apartman bahçesine düştü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, apartmanın bahçesine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, apartmanın bahçesine düştü.
Kaza, Samandağ İlçesine bağlı Çevlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 4 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY