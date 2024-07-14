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Samandağ'da Denize Giren Kişi Kayboldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu. Ekipler tarafından kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalar başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu. Kaybolan şahsı bulmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Samandağ ilçesi Kapıyısuyu Mahallesi'nde bulunan Çevlik Sahil plajında, serinlemek için denize giren Bahadır Ç., yüzerken bir anda gözden kayboldu. Bahadır Ç.'nin gözden kaybolduğunu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, ambulans ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin ilk incelemelerinde ize rastlanmazken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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