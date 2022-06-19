Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik ve Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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