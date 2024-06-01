Samandağ'da çukura düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çukura düşen köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Samandağ İlçesi'ne bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesinde, bir köpek çukura düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeği kısa sürede çukurdan çıkardı. Kurtarılan köpek, ekipler tarafından koruma altına alındı. - HATAY