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Samandağ'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen feci kazada, beton mikseriyle motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali K. ve arka koltuktaki Makbule Y. hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseriyle motosikletin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya-Samandağ yolu üzerinde meydana geldi. 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K. idaresindeki 31 F 5731 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü Ali K. ve motosikletin arka koltuğunda olan 60 yaşındaki Makbule Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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