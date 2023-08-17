Samandağ'da asayiş uygulaması: Uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle hırsızlık olaylarını engellemek amacıyla ilçenin giriş ve çıkış noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu ve araç sigortasının yapılmadığını tespit ederek aracı bağladı. Araç sürücüsü M.O. gözaltına alındı.