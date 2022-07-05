Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi - Haberler

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Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi

Mardin'den İzmir'e giden saman yüklü tırda taşınan tarihi eserler, jandarma ekiplerince Eskişehir'de ele geçirildi.

Mardin'den İzmir'e giden saman yüklü tırda taşınan tarihi eserler, jandarma ekiplerince Eskişehir'de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'den İzmir'e saman yüklü tırda tarihi eser taşındığını öğrenen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu tırı Kırka Mahallesi çıkışında durdurdu. Tırda, saman yüklü dorsede ve şahsın üzerinde yapılan aramalar sonucunda 43 adet gümüş renkte ve 3 adet altın renginde toplam 46 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Mardin İzmir 3. Sayfa Haberler

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