Saman yüklü tır alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saman yüklü tır alev alev yandı

Saman yüklü tır alev alev yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

 - Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bandırma Çanakkale yolu Bezirci Köyü Mevkiinde meydana geldi.

Seyit B.'nin kullandığı 10 Y 3221 kupa, 10 CDP 45 dorse plakalı tırda yüklü 18 ton saman balyası seyir halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine Edincik ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip olay yerine gitti. Kısa süre de kontrol altına alınan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangına Edincik İtfaiye ekiplerinden 1 araç 2 personel, Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinden 5 araç 11 personel ve ayrıca Bandırma Belediyesinden 1 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title