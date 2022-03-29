Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı - Haberler

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Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

Afyonkarahisar'da saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerledi.

Afyonkarahisar'da saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerledi. Yürükleri ağza getiren görüntülerde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yürüklerini ağzına getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Kamyonet, 3. Sayfa, Haberler

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