Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saman yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 07.15 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, eski mezbahane köprüsü üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Samet Kurban (34) idaresindeki 16 VF 714 plakalı hafif ticari araç eski mezbahane kavşağı üzerinde bulunan köprü üzerinde seyir halinde olan Ali Kemal Ersoy (50) idaresindeki 10 UC 299 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban ağır yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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