Son dakika haberi | Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi pes dedirtti

Son dakika haber... Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi pes dedirtti Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak...

Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi pes dedirtti

KONYA - Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" dediği iddia edilirken, 1 yıl önce de aynı konu nedeniyle aileler arasında kavga çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Altunkaya ile evinin yan tarafında bulunan boş alana saman balyası indiren komşusu Ayhan Erdemir arasında evine saman tozu geldiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Altunkaya evinden getirdiği pompalı tabir edilen av tüfeği ile karşı taraftakilere ateş etti. Açılan ateşte Ayhan Erdemir ve eşi Mahizer Erdemir olay yerinde hayatını kaybederken, F.E, N.E. ve M.G. yaralandı. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Firdevs E. ile şüpheli Nurettin Altunkaya'nın tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu edildi.

"Benimle uğraşmak nedir, gördüler"

1 yıl önce de iki ailenin 'saman tozu' nedeniyle kavga ettikleri ve hastanede tedavisi devam eden Nurettin Altunkaya'nın ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" şeklinde söylediği öne sürüldü. Şüpheli Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ve 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası aldığı, 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de de Elazığ'dan Konya'ya yerleştiği öğrenildi. Aileler arasında aynı konu sebebiyle ara ara tartışmalar yaşandığı olduğu öğrenildi.