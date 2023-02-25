Saman balyası yüklü tır demiryolu geçidine çarptı 3. Sayfa Haberleri Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü tırın demiryolu geçidine çarpması sonucu yola dökülen saman balyaları trafiği aksattı. Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü tırın demiryolu geçidine çarpması sonucu yola dökülen saman balyaları trafiği aksattı. Olay, Gülbahçe Mahallesi Hastane Yolu üzerinde bulunan Raşit Tolun Hoca Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası yüklü tır alt geçitten geçerken, saman balyaları demiryolu geçidine çarptı. Saman balyalarının yola dökülmesi sonucu caddenin bir yönü trafiğe kapandı. Durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi. Ekipler yolda tedbir alırken, dökülen saman balyaları kepçe ile kamyona yüklendi. Yol temizlenerek trafiğe açıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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