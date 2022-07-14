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Saman balyaları alev alev yandı, tarım deposu kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde traktör römorkunda başlayan yangın tarım deposuna sıçradı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde traktör römorkunda başlayan yangın tarım deposuna sıçradı. Yangın sonucu çok sayıda tarım aleti ve tarım ürünü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Paşaköy kırsalında meydana geldi. Saray'ın Sofular Mahallesi'nden traktör römorkuna yüklenen balyalar, Ergene'nin Paşaköy Mahallesi mevkiinden geçişi sırasında alev aldı. Binlerce balya alev alev yanarken büyüyen yangın tarla ve tarım deposuna sıçradı. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir itfaiyesinin yanı sıra Lüleburgaz Ahmetbey beldesinden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin yardımıyla güçlükle söndürüldü. Yangında bin adet balya saman, arı sandıkları ve çok sayıda tarım aleti yandı.

Yangın nedeniyle mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Paşaköy Muhtarı Naim Tunç, "İdaremiz sınırları içinde çok talihsiz ve üzücü bir yangın olayı meydana geldi. Yangın sonucu 3 römork, 10 arı sandığı, 1 helezon, sulama boruları, bin adet saman balyası kullanılamaz hale geldi. Mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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