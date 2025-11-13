Haberler

Şam'daki Ulusal Müze'de Hırsızlık: 6 Arkeolojik Heykel Çalındı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'de Roma dönemine ait 6 arkeolojik heykelin çalındığı bildirildi. Müze geçici olarak kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'de Pazartesi günü meydana gelen hırsızlık olayında Roma dönemine ait 6 arkeolojik heykelin çalındığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'de tarihi eser hırsızlığı yaşandı. Adı açıklanmayan bir yetkili, Pazartesi sabahı müzedeki kapıların içeriden kırıldığının fark edildiğini ve böylece soygundan haberdar olunduğunu aktardı. Yetkili, müzenin geçici olarak kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Şam İç Güvenlik Şefi Tuğgeneral Osama Atkeh açıklamasında, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu belirterek hırsızlıkta "birkaç arkeolojik heykel ve nadir koleksiyon parçalarının" hedef alındığını ifade etti. Atkeh ayrıca, müzedeki görevlilerin ve bölgedeki bazı kişilerin sorguya alındığını aktardı.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih'in talimatıyla, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, çalınan heykellerin arasında Roma dönemine ait mermer, alçı ve mermer karışımı "Venüs" temalı heykellerin de dahil olduğu 6 eserin bulunduğu açıklandı. Ayrıca Kültür Bakanlığı, heykellerin detaylı tanımlarını içeren bir genelge yayımlayarak, ülke içindeki ve dışındaki kişi ve kurumlara, eserlerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri paylaşmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve müzedeki tüm eserlerin güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir planın yürürlüğe konulduğunu bildirdi. Yetkililer, eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimalini de değerlendiriyor.

Şam'daki Ulusal Müze

Arap dünyasındaki en eski müzelerden biri olarak nitelendirilen Ulusal Müze'nin 1919 yılında kurulduğu ve bünyesinde tarih öncesi eserlerden İslam tarihine kadar binlerce yıllık unsurların sergilendiği biliniyor. Suriye'de iç savaşın patlak verdiği Mart 2011 tarihinin ardından müzedeki güvenlik önlemleri metal kapılar ve güvenlik kameraları ile artırılmış ve bazı eserler alınan önlemler kapsamında ülke genelinde çeşitli yerlere taşınmıştı. Ulusal Müze, hararetlenen iç savaş nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatılmış, 2018 yılında kısmi olarak yeniden açılmış, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024 tarihinin ardından 8 Ocak 2025'ta ise resmi olarak yeniden ziyarete açılmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


