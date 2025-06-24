Şam'daki Patlama Kontrollü Çıkmış
Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın, tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiği ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve paniğe neden olan patlamanın kontrollü olduğu ortaya çıktı.
Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve kentin her yerinden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa