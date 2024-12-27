Şam'da Yeni Yönetim Gövde Gösterisi Düzenledi
Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından yeni yönetime bağlı askerler, başkent Şam'daki Abbasi Meydanı'nda gösteri düzenleyerek halkla bir araya geldi. Askerler dua edip fotoğraf çektirirken, bazıları şükür namazı kıldı.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetime bağlı askerler, başkent Şam'da gövde gösterisi yaptı.
Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından kurulan yeni yönetime bağlı askerler, başkent Şam'daki Abbasi Meydanı'nda gövde gösterisi gerçekleştirdi. Konvoy halinde meydana gelen askerler, dua edip halkla birlikte fotoğraf çektirdi. Bazı askerler de meydanda şükür namazı kıldı. Bir süre meydanda halkın sevgi gösterileri eşliğinde bekleyen askerler, daha sonra konvoy halinde meydandan ayrıldı. - ŞAM