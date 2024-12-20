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Şam'da Toplu Mezarlardan Cenazeler Naklediliyor

Şam'da Toplu Mezarlardan Cenazeler Naklediliyor
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Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad rejiminin devrilmesinin ardından toplu mezarlardan kimlikleri tespit edilemeyen cenazeler hastane morglarına götürülmekte, daha sonra defin işlemleri için mezarlıklara nakledilmektedir.

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin devrilmesinin ardından toplu mezarlarda bulunan ve kimlikleri tespit edilemeyen cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'da bulunan toplu mezarlardaki cenazeler kimlikleri tespit edilmek üzere hastane morglarına getirildi. Cansız bedenlerden kimlikleri tespit edilemeyen ve yakınları bulunamayanlar Beyaz Baretliler sivil savunma ekibi tarafından mezarlıklara naklediliyor. Defin işlemleri için kamyonetlere konulan numaralandırılmış ceset torbalarındaki yaklaşık 10 cenaze, korunaklı kıyafetler giyen ekipler tarafından mezarlıklara götürüldü. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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