Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'na havan toplu saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlendi. Suriye basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, havaalanının çevresine 3 adet havan mermisi düştüğü belirtilerek, saldırıda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Yerel kaynaklar, İsrail'e ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının Şam kırsalında uçuş yaptığını iddia etti. - ŞAM