Üye Girişi
Haberler
Rus Analistten çarpıcı sözler: Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız

Şam'da Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında Çatışma

Şam'da Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında Çatışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanırken, muhalifler ''Suriye özgürdür'' sloganları atarak protesto gösterisi düzenledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkarken, "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

Suriye'de Esad rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Başkent Şam'da bu gece silah sesleri yüskeldi. Kenar mahallelerde Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup, "Suriye özgürdür, Suriye'de herkes eşittir, birdir" sloganları atarak, Emevi Meydanı'na yürüdü. Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atmaya devam eden göstericiler, bir süre sonra dağıldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
img

İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
img

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

26 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18.18 saat anlamı nedir? 18 18 saat aşk anlamı 2025! 17.17 saat anlamı nedir? 17 17 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti kim öldü, dizide ölen 4 kişi kim? Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, Fatih diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu? 16.16 saat anlamı nedir? 16 16 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.