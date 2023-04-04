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Şam'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

Şam'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El Mazzeh bölgesinde gece saatlerinde bomba yüklü sivil araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından alev alan aracın söndürülmesi için çevredekiler su dolu kovalarla müdahale ederken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Suriye 3. Sayfa Haberler

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