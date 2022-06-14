Şalvarlı kadın hırsız, işletmecinin "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" uyarısına aldırış etmedi - Haberler

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Şalvarlı kadın hırsız, işletmecinin "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" uyarısına aldırış etmedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şalvarlı kadın hırsız, işletmecinin "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" uyarısına aldırış etmediESKİŞEHİR Eskişehir'de bir markete alışveriş bahanesiyle giren 3 kadından ikisi kasada işletmeciyi oyalarken diğerinin ürünleri şalvarına koyarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Şalvarlı kadın hırsız, işletmecinin "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" uyarısına aldırış etmedi

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir markete alışveriş bahanesiyle giren 3 kadından ikisi kasada işletmeciyi oyalarken diğerinin ürünleri şalvarına koyarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Uluönder Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, kimliği belli olmayan 3 kadın alışveriş bahanesi ile dükkana girdi. Kadınlardan ikisi rasgele aldığı ürünlerle kasada dükkan sahibini oyalarken, diğer kadın ise fırsattan istifade ederek rafta bekleyen ürünlere yöneldi. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen kadın, şalvarının lastiğini açarak birkaç parça ürünü içine doldurdu.

Sahte para verdin diyerek oyaladılar

Hırsızlardan birisi aldığı 20 liralık ürün karşısında kasada 200 lira verdi. Aldığı 180 lira para üstünden 100 liralık banknotun sahte olduğunu iddia eden kadın, dükkan sahibini oyaladı. O esnada raftaki ürünleri çalan diğer kadından şüphelenen işletmeci, "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" diyerek eliyle güvenlik kameralarını işaret etti. Kadınlardan birisinin ise "Çeksin, seni de çekiyor" dediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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