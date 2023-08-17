Salıpazarı'nda Yakalama Kararı Bulunan Şahıs Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı

Salıpazarı ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan bir kişi, mahalle bekçileri tarafından Bereket Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. R.Ş, bekçiler tarafından Emniyet Amirliğine götürüldü.