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Salıncaktan düşen çocuk yaralandı

Salıncaktan düşen çocuk yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salıncaktan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salıncaktan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.M., bindiği salıncaktan düştü. M.M.'nin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. M.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Mimar Gebze 3. Sayfa Haberler

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