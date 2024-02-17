Salihli Yunus Polisleri 32 ve 27 Yıl Aranma Kaydı Bulunan Şahısları Yakaladı

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Yunus" olarak bilinen motosikleti polis timi ekipleri, çeşitli suçlardan 32 yıl ve 27 yıl aranma kaydı bulunan 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Salihli'de halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Yunus polisleri, ilçe genelinde yapmış oldukları çalışmalar kapsamında birden fazla hırsızlık suçlarından toplam 32 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan O.K'yi tren garında, hakkında birçok suçtan 27 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Z.K'yi ise Anayurt Parkı'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA