Salihli polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Tüzünalp Parkı civarında durumundan şüphelendikleri R.Ç. isimli şahsı durdurdu. Üst araması yapan ekipler R.Ç.'nin üzerinden 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa