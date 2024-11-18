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Salihli Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Teslim Edildi

Salihli Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Teslim Edildi
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Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği ve devletin katkılarıyla alınan 5 yeni araç, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçlar, ilçenin huzuru ve güvenliği için kullanılacak.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 5 yeni araç hizmete girdi.

Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği ve devletin katkıları, yapılan bağışlarla alınan 5 araç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Salihli'nin huzuru ve güvenini sağlamak amacıyla kullanılacak yeni araçlar, düşmana korku, dosta güven verecek.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, yeni araçların emniyet ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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