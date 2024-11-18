Salihli Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Teslim Edildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 5 yeni araç hizmete girdi.

Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği ve devletin katkıları, yapılan bağışlarla alınan 5 araç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Salihli'nin huzuru ve güvenini sağlamak amacıyla kullanılacak yeni araçlar, düşmana korku, dosta güven verecek.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, yeni araçların emniyet ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. - MANİSA