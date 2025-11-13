Salihli'de Yeni Trafik Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde özellikle motosiklet, bisiklet ve traktör sürücülerine yönelik yeni zorunluluklar anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 4 Kasım 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, trafikte güvenlik standartlarını yükseltiyor. Yeni düzenleme kapsamında artık 1 Ocak 2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücülerine ve yolcularına robs demiri, emniyet çerçevesi ve güvenlik kabini olmadığı zaman koruma başlığı zorunlu hale getirildi. Motosiklet sürücüleri ve yolcularına ise kaska ek olarak koruyucu gözlük ve eldiven takmaları zorunlu hale geldi.

Koruyucu ekipman takmayanlara ceza uygulanacak

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmadan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Uygulamanın amacı, meydana gelen kazalarda yaralanma ve can kayıplarını azaltmak olarak belirtildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme ekipleri, eğitimde vatandaşlara yeni kuralları hatırlatarak, "Amaç ceza kesmek değil, can kaybını önlemek. Kurallara uyan her sürücü, bir hayat kurtarabilir" mesajını verdi. - MANİSA