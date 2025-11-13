Haberler

Salihli'de Yeni Trafik Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Motosiklet, bisiklet ve traktör sürücüleri için yeni zorunluluklar ve koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu gibi konular açıklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde özellikle motosiklet, bisiklet ve traktör sürücülerine yönelik yeni zorunluluklar anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 4 Kasım 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, trafikte güvenlik standartlarını yükseltiyor. Yeni düzenleme kapsamında artık 1 Ocak 2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücülerine ve yolcularına robs demiri, emniyet çerçevesi ve güvenlik kabini olmadığı zaman koruma başlığı zorunlu hale getirildi. Motosiklet sürücüleri ve yolcularına ise kaska ek olarak koruyucu gözlük ve eldiven takmaları zorunlu hale geldi.

Koruyucu ekipman takmayanlara ceza uygulanacak

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmadan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Uygulamanın amacı, meydana gelen kazalarda yaralanma ve can kayıplarını azaltmak olarak belirtildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme ekipleri, eğitimde vatandaşlara yeni kuralları hatırlatarak, "Amaç ceza kesmek değil, can kaybını önlemek. Kurallara uyan her sürücü, bir hayat kurtarabilir" mesajını verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.