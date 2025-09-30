Haberler

Salihli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Salihli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli kişilerde uyuşturucu hap, uç bonzai ve tabanca ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucular ve silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kişilerden uyuşturucu hap, uç bonzai ve tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilçe genelinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, içimlik uç bonzai ile tabanca ve mermiler bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda, etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.