Salihli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kişilerden uyuşturucu hap, uç bonzai ve tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilçe genelinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, içimlik uç bonzai ile tabanca ve mermiler bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda, etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA