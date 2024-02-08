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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda 10 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Hacıbektaşlı mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda O.S. (32), M.A. (19) ve M.G.(20) yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 10 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı bong ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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