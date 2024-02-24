Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10.4 gram esrar ve 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, 10 kişi yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç.(26), B.O.(19), İ.Y.G.(19), İ.V. (19), İ.A. (25), Z.A.(21), Y.Ç.(22), E.K.(22), F.E.(200) ve M.A.(19) yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 10.4 gram esrar ve 6 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA