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Salihli'de Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Polis Tarafından Tutuklandı

Salihli'de Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Polis Tarafından Tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis, şüpheli bir şahsı durdurdu. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinde onlarca uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli, emniyete götürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden uyuşturucu hap çıktı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi'nde durumun şüphelendiği şahsı durdurmak istedi. Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu ara sokakta bekçilerinde yardımıyla yakalandı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında onlarca uyuşturucu hap çıktı.

Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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