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Salihli'de Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim

Salihli'de Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim
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Salihli'de polis ekipleri, 2024 yılında 106 bin 77 aracı denetleyerek 28 bin sürücüye ceza uyguladı ve bin 251 aracı trafikten men etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren polis ekipleri, 1 yılda 106 bin 77 araç denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 28 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, bin 251 araç da trafikten men edildi.

Salihli'de meydana gelen kazaların en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 8 bin 562'si elektrikli bisiklet, 6 bin 740'ı kamyon ve çekici, 6 bin 174'ü otobüs ve minibüs, 42 bin 631'i motosiklet ve 27 bin 881'i otomobil olmak üzere toplam 106 bin 77 araç kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde 549 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 591 sürücüye alkollü araç kullanmak, 575 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 725 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, bin 492 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, bin 117 sürücüye hız kurallarına uymamak, 210 sürücüye abart egzoz kullanmak, bin 165 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, 4 bin 689 sürücüye hatalı park, 3 bin 489 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve 8 bin 531 sürücüye kask kullanmamaktan toplam 28 bin 70 sürücü ve araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 90'ı hacizli ve yakalaması bulunan, 335'i tescilsizlik, 70'i abart egzoz, 175'i plakasız, 267'si sigortasız, 12'si korsan taşımacılık, olmak üzere toplam bin 251 araç trafikten men edilip, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Salihli'de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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