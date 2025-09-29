Salihli'de Tır ile Traktör Çarpıştı: 76 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 76 yaşındaki traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu Değirmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula yönüne giden O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile Kurşunlu yönüne ilerleyen H.S. (76) idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA