Salihli'de Tır ile Traktör Çarpıştı: 76 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile traktörün çarpışması sonucu 76 yaşındaki traktör sürücüsü ağır yaralanırken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 76 yaşındaki traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu Değirmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula yönüne giden O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile Kurşunlu yönüne ilerleyen H.S. (76) idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
