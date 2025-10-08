Haberler

Salihli'de Telefon Dolandırıcılığı: 10 Milyon Lira Kaybedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 67 yaşındaki bir vatandaşı korkutarak 10 milyon lirasını almayı başardı. Olayın ardından mağdur durumu polise bildirerek yardım talep etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 67 yaşındaki bir vatandaşın 10 milyon lirasını dolandırdı.

Olay, Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K.'yı (67) telefonla arayan şüpheliler "FETÖ terör örgütüne adınız karıştı" diyerek korkuttu. Bunun üzerine panik yaşayan vatandaş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara, tüm birikimi olan 10 milyon lirasını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, polis ekipleri de şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşlara "Hiçbir polis veya savcı sizden para ya da ziynet eşyası istemez. Bu tür çağrılar aldığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" uyarısında bulundu. - MANİSA

