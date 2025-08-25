Salihli'de şüpheliden kağıda emdirilmiş 164 içimlik uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden A4 kağıda emdirilmiş 164 içimlik uç bonzai çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş, folyoya sarılı 4 parça halinde 164 içimlik uç bonzai ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA