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Salihli'de Sahte Sikke ile Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Salihli'de Sahte Sikke ile Dolandırıcılık Girişimi Engellendi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma, sahte sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 484 adet sahte sikke ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikke ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında 484 adet sahte sikke ele geçirildi.

Salihli'nin Mersinli Mahallesi'nde şüpheli şahısların tarihi eser görünümlü sikkeler ile dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheli C.B.(48) ve H.Ş.'yi(45) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 484 adet sahte sikke bulundu.

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika Jandarma 3-sayfa Salihli manisa Hukuk Suç

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