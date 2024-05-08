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Salihli'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Yunus ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.D.'nin kullandığı aracı Akhisar kavşağında durdurdu. Araçta ve sürücüsünde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız Beratta marka tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancaya el konulurken, araç sürücüsü H.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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