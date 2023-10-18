Salihli'de Otoparktan Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otoparktan motosiklet çalan Cavit Kartalmış, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ve jandarmanın iş birliğiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otoparktan motosiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Cavit Kartalmış (24), polis ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı. Gözaltına alınan Kartalmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkındaki Mehmet B.'ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet, 10 Ekim'de çalındı. O anlar, otoparkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Mehmet B.'nin şikayeti üzerine polis, şüphelinin tespit edilip, yakalanması için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelinin Cavit Kartalmış olduğunu belirledi. Bir hafta içinde 3 motosiklet çaldığı belirlenen Kartalmış, jandarmanın da desteğiyle yakalandı. Kartalmış'ın çaldığı motosikletler ise bulunamadı. Gözaltına alınan Kartalmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)