Salihli'de otomobil üzüm bağına uçtu, sürücü ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K.(65) yönetimindeki 06 BKT 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA