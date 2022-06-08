Salihli'de orman kaçakçılarına geçit yok - Haberler

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Salihli'de orman kaçakçılarına geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Salihli'de orman kaçakçılarına geçit yok

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarıyla birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuza geçerek, orman alanlarında koruma devriyelerini arttırdı. Devriye ekipleri Salihli ormanlarında 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma kontrol faaliyetleri sırasında, ormandan kaçak olarak kestikleri ağaçları kamyonetle nakleden şahısları suçüstü yakaladı.

Sart Orman İşletme Şefliği Koruma ekipleri ile Ahmetli Orman İşletme Şefliği koruma ekibi ile birlikte yürüttüğü koordineli çalışma sonucu suçüstü yakalanan şüpheliler, güvenlik kuvvetlerine teslim edilirken, malzeme ve araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, gelecek kuşakların emaneti olan ormanları koruma hususunda 6831 sayılı Orman kanunun amir hükümleri gereğince açma, işgal-faydalanma, ağaç kesme ve sökme gibi orman suçlarına karşı 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışmaların devam ettiklerini söyledi. Durak, Orman İşletme Müdürlüğü olarak koruma ve kontrol faaliyetlerine bundan sonrada kesintisiz devam edileceğini sözlerine ekledi. Durak, gece gündüz özverili bir şekilde görev yapan tüm ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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