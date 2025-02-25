Salihli'de Okul Servislerine Denetim Yapıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki okul servislerinde denetim gerçekleştirdi.

Salihli'de öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyrazdamları, Kemerdamları ve Adala mahallelerindeki okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Araçlarda belge kontrolleri gerçekleştiren ekipler, servis şoförlerini de yönetmelik ve mevzuatlar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca öğrencileri de genel trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendiren ekipler, servise inip binme, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda da eğitim verdi. - MANİSA