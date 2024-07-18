Salihli'de Motosiklette Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosiklette 448 adet sentetik hap ele geçirildi. Motosikletli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşçayı'nda uygulama yaptı. Asayiş ve trafik uygulamasında ekipler, durumundan şüphelendikleri Hakan M.'nin (27) kullandığı motosikleti durdurup arama yaptı. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 448 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA