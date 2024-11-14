Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Metruk Binalar Toplantısı Gerçekleştirildi

Salihli'de Metruk Binalar Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, metruk binaların yaydığı tehditler ve çevre kirliliği ile mücadele amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, metruk binaların yıkım süreçleri ve güvenlik önlemleri ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında metruk binalarla ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

Salihli Kaymakamlığında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazların, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; metruk binalara yönelik 'Metruk Binalar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmalar gözden geçirilerek, yıkılmaları, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve bu binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili konular ele alındı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor

Altında şelale düşüşü yaşanıyor

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi! Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.