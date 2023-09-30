Salihli'de 'Kaskınla Yol Ver Hayata' kampanyası

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Kaskınla Yol Ver Hayata" kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi çerçevesinde Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ekipler, 147 motosiklet sürücüsüne muhtemel trafik sorunları ve kazalara karşı duyarlı davranılması ile kask konusunda bilgiler verdi.

Salihli'de bu tür bilgilendirme etkinliklerine devam edileceği belirtildi. - MANİSA